أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا تكترث للتهديدات الغربية بشأن أعمال التنقيب شرق المتوسط، مشيرا إلى أن تركيا موجودة "بكامل قواتها" في المنطقة.

وانتقد أردوغان، في خطاب ألقاه اليوم السبت، أمام حشد من المواطنين خلال زيارة لقضاء يوسف ألي التابع لولاية أرتوين في منطقة البحر الأسود، تصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليجدار أوغلو، بشأن الوجود التركي شرق البحر المتوسط.

وأشار أردوغان إلى أن قليجدار أوغلو زعم أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لا تتواجد شرق المتوسط، مقابل وجود دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقطر.

وتساءل الرئيس التركي عما إذا كان زعيم المعارضة لا يعلم بوجود سفن التنقيب التركية في تلك المنطقة، والعلم التركي الذي يرفرف على متنها، وأضاف: "ألا ترى فرقاطاتنا التي تقف إلى جانب سفننا الخاصة بالتنقيب والمسح؟ إننا حاضرون هناك بطائراتنا وكامل قوانا".

وتابع: "نحن لا نكترث للتهديدات الغربية، وسوف نواصل الدفاع حتى النهاية عن حقوق تركيا في هذه المنطقة".

ومنذ أوائل مايو الماضي، تنفذ تركيا أعمال تنقيب عن الغاز في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر دوليا خالصة لجمهورية قبرص، إلا أن أنقرة تقول إن أنشطتها مرخصة من قبل جمهورية شمال قبرص التي تقطنها أغلبية تركية وتدعمها إدارة أردوغان رغم أنها غير معترف بها وفقا للقوانين الدولية.

ويعارض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجمهورية قبرص وحليفتها اليونان إضافة إلى مصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط.

المصدر: الأناضول + وكالات