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مقتل 12 شخصا في هجوم لـ "بوكو حرام" استهدف قرية في النيجر

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مقتل 12 شخصا في هجوم لـ
thedefensepost.com
مجموعة من مسلحي "بوكو حرام"
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قتل 12 شخصا في هجوم شنه مسلحون من جماعة "بوكو حرام" الناشطة في شمال نيجيريا، على قرية في النيجر المجاورة، حسبما أوردت "فرانس برس"، اليوم السبت.

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ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن الاعتداء الذي استهدف قرية لامانا في منطقة غسكيرو وقع مساء الجمعة.

وتتعرض منطقة غسكيرو، على مدار السنوات الأربع الأخيرة، لهجمات متكررة من قبل مسلحي "بوكو حرام". وفي مارس الماضي، أسفر هجومان شنتهما الجماعة في المنطقة نفسها عن مقتل 15 شخصا، بمن فيهم 7 شرطيين. وفي صيف 2015، قتل 38 شخصا في قريتين محليتين هاجمهما المسلحون.

وتقع منطقة غسكيرو بجوار منطقة في نيجيريا تعد "مهدا تاريخيا" لجماعة "بوكو حرام" التي أعلنت، في ربيع 2015، ولاءها لتنظيم "داعش".

المصدر: تاس

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