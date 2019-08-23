 
مباشر

النرويج.. الحزب الليبرالي يرضخ لطلب رئيسة الوزراء تفاديا لانهيار الحكومة

أخبار العالم

النرويج.. الحزب الليبرالي يرضخ لطلب رئيسة الوزراء تفاديا لانهيار الحكومة
Reuters NTB Scanpix / Ned Alley via REUTERS
زعيمة الحزب الليبرالي في النرويج، ترينه شي غرانده
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/may5

أعلنت زعيمة الحزب الليبرالي في النرويج، ترينه شي غرانده، أن الحزب سيستجيب لطلب رئيسة الوزراء بخصوص السياسة في مجال المواصلات، لتفادي انهيار الحكومة الائتلافية.

وفي وقت سابق، وضعت رئيسة الوزراء، إرنا سولبرغ، من حزب المحافظين، الأحزاب الثلاثة الصغرى في الائتلاف الحكومي (الحزب الليبرالي، الحزب الديمقراطي المسيحي، حزب التقدم) أمام خيارين: إما أن تؤيد مشروعها بشأن المواصلات، أو تغادر مجلس الوزراء.

وكان الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب التقدم أعلنا سابقا قرارهما تأييد مشروع سولبرغ.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقطة المراقبة التركية بإدلب.. كيف حاصرتها قوات الجيش السوري؟