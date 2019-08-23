النرويج.. الحزب الليبرالي يرضخ لطلب رئيسة الوزراء تفاديا لانهيار الحكومة

أعلنت زعيمة الحزب الليبرالي في النرويج، ترينه شي غرانده، أن الحزب سيستجيب لطلب رئيسة الوزراء بخصوص السياسة في مجال المواصلات، لتفادي انهيار الحكومة الائتلافية.

وفي وقت سابق، وضعت رئيسة الوزراء، إرنا سولبرغ، من حزب المحافظين، الأحزاب الثلاثة الصغرى في الائتلاف الحكومي (الحزب الليبرالي، الحزب الديمقراطي المسيحي، حزب التقدم) أمام خيارين: إما أن تؤيد مشروعها بشأن المواصلات، أو تغادر مجلس الوزراء.

وكان الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب التقدم أعلنا سابقا قرارهما تأييد مشروع سولبرغ.

المصدر: رويترز