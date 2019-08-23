الحداد مدة 3 أيام في بوركينا فاسو عقب هجوم دموي على قاعدة عسكرية شمال البلاد

أعلن رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، الحداد لمدة 3 أيام في كامل أنحاء البلاد بعد مقتل 24 جنديا في هجوم نفذه مسلحون مجهولون ضد قاعدة عسكرية شمال البلاد.

وأوضح كابوري، في كلمة ألقاها الجمعة، أن الحداد الذي سيستمر حتى منتصف ليل الأحد، سيعم البلاد لإحياء ذكرى الجنود الذين قال إنهم "سقطوا جراء هجوم إرهابي" استهدف قاعدة عسكرية في منطقة كوتوغو بمحافظة سوم قرب الحدود مع مالي.

وتعرضت القاعدة، الاثنين الماضي، لهجوم دموي أسفر عن مقتل 24 جنديا وإصابة 7 آخرين، وقالت مصادر مطلعة إن العملية كانت "معدة ومنسقة جيدا"، ونفذت على يد عشرات المسلحين الذين كانوا يستقلون دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع ومزودين بأسلحة ثقيلة بينها قذائف.

وسبق أن أعلن رئيس بوركينا فاسو، الذي يرأس دوريا مجموعة دول الساحل الخمس، بداية العام 2019 حالة الطوارئ بعدد من محافظات البلاد، بفعل الوضع الأمني.

وتواجه بوركينا فاسو هجمات لجماعات مسلحة منذ عام 2015، وقد خلفت هذه العمليات مقتل أكثر من 500 شخص بحسب معطيات رسمية.

المصدر: وكالات