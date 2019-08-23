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أردوغان عن رؤساء البلديات المعزولين: خدموا الإرهابيين وليس الشعب

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أردوغان عن رؤساء البلديات المعزولين: خدموا الإرهابيين وليس الشعب
Reuters Murad Sezer
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دافع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن قرار عزل 3 رؤساء بلديات عن حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المؤيد للأكراد.

وقال أردوغان في بيان له، اليوم الجمعة، إن رؤساء البلديات الثلاثة "كانوا يخدمون الإرهابيين بدلا من خدمة الشعب".

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وكانت السلطات التركية قد عزلت رؤساء بلديات مدن ديار بكر وماردين وفان، ووجهت إليهم تهم "الإرهاب". وتم تعيين مسؤولين آخرين لأداء مهام رؤساء البلديات المعزولين.

وأثار قرار عزل الرؤساء احتجاجات في مناطق جنوب شرقي تركيا التي يقطنها الأكراد.

المصدر: فرانس برس

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