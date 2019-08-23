بعد أن قضى نفس المرض على أفراد عائلته.. رئيس دولة يصاب بالسرطان

أعلن الطبيب الشخصي لرئيس الأوروغواي، تاباري فاسكيز، اليوم الجمعة، أن الأخير يعاني من سرطان الرئة، وهو نفس المرض الذي حصد أرواح ثلاثة من أفراد عائلته في وقت سابق.

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وقال الدكتور ماوريسيو كويلو في بيان صادر عن الرئاسة إنه "ثبت وجود ورم خبيث" بعد إجراء فحص طبي، مضيفا أن رئيس الدولة "في صحة جيدة وقد أجرى هذا الفحص دون أي مضاعفات صحية".

واشتهر فاسكيز سنة 2006 بعد أن جعل الأوروغواي أول بلد في أمريكا اللاتينية يمنع التدخين في الأماكن العامة.

يذكر أن فاسكيز، الذي درس علم الأورام، فقد بين سنتي 1962 و1968 أخته وأمه وأباه بعد معاناتهم جميعا من السرطان.

المصدر: "لوفيغارو"