في اختراق أمني غير متوقع.. رجل يتسلق الجدار المحيط بمطار مومباي

تسلق رجل الجدار المحيط بمطار مومباي في اختراق أمني كبير، وسار دون توقف حيث كان يمشي تحت طائرة كانت في انتظار دورها لدخول المدرج للمغادرة إلى بنغالورو، بعد ظهر يوم الخميس.

وفي مقطع فيديو تم التقاطه من قمرة قيادة طائرة أخرى، يمكن رؤية المتطفل وهو يلقي نظرة فاحصة على محرك طائرة "Spice Jet Boeing 737" وهيكلها السفلي.

وقال مصدر رفيع المستوى من قوات الأمن الداخلي إن الرجل تسلق الجدار في حدود الساعة 1:40 مساء الخميس، وتم القبض عليه في الساعة 1:42 مساء.

وأضاف أنه "تمت مطاردته واعتقاله وتفتيشه بدقة ولم يعثر على شيء بحوزته"، مشيرا إلى أنه لم يكن يحمل أي وثيقة هوية.

وصرح ضابط شرطة بالمطار بأن المتسلل يبلغ من العمر 24 عاما ويقيم في سيون. وتابع قائلا إن "الشرطة اتصلت بأفراد أسرة الشاب وعلمت أنه يخضع للعلاج من حالة طبية".

وأفادت عائلته بأنه يتحول إلى شخص مزعج إذا لم يتناول الأدوية، مشيرة إلى أنه أقدم الأسبوع الماضي على الصعود على سطح حافلة في المنطقة.

المصدر: صحيفة "إنديا تايمز"