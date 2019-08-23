أعلنت صحيفة Bild الألمانية أن الرجل الذي قتل، اليوم الجمعة، في العاصمة برلين، كان متطرفا يمثل خطرا على المجتمع وينحدر من جمهورية الشيشان الروسية.

وأفادت شرطة برلين سابقا بأن مجهولا يركب دراجة هوائية قتل رجلا رميا بالرصاص في منطقة موابيت ببرلين. ونقلت صحيفة Berliner Kurier عن الشرطة أن الجريمة ارتكبت ظهر اليوم على كورنيش نهر شبريه، وأن المعتدى عليه أصيب إصابة مميتة في رأسه.

وبحسب مسؤول أمن محلي، فقد باشرت أجهزة الأمن التحقيق في الحادث باستخدام مروحية وغواصين، وذلك للبحث عن منفذ الجريمة وسلاحه الذي يعتقد أنه رماه في النهر.

وأفادت وسائل إعلام بأن رجلا أوقف بعد وقت وجيز من الحادث، وعثر على مبلغ مالي كبير بحوزته، دون ورود معلومات عما إذا كان الحديث يدور عن المشتبه بارتكابه جريمة القتل أم لا. كما لم تقدم السلطات معلومات موثوق بها تدل على دوافع المنفذ.

المصدر: نوفوستي