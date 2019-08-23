نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، صورة من مهرجان يقام في القرم، وصفت في شرحها شبه الجزيرة بأرض روسية.

وأدرجت "الغارديان" صورة من مهرجان "تافريدا-آرت"، الذي تستضيفه القرم من 20 حتى 26 أغسطس الحالي، ضمن قائمة اليوم للصور الـ 20 الأفضل.

وألحقت الصحيفة البريطانية الصورة التي التقطها مصور وكالة "تاس" الروسية، سيرغي مالغافكو، بوصف جاء فيه: "القرم، روسيا. زوار يحضرون مهرجان تافريدا-آرت الخامس قرب مدينة سوداك".

The Guardian

وبعد أن أثار هذا الأمر اهتماما من قبل وسائل الإعلام الأخرى وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الصحيفة بشطب اسم روسيا من وصف الصورة، الذي لا يتضمن حاليا إشارة إلى أي بلد، علما بأن كل الصور الأخرى تحتوي عليها.

ورجعت القرم إلى قوام روسيا، الذي كانت ضمنه منذ عام 1784 حتى سنة 1954، على خلفية اندلاع أزمة سياسية حادة في أوكرانيا في 2014. وفي 11 مارس من ذلك العام، اتخذ المجلس الأعلى للقرم ومجلس مدينة سيفاستوبل قرارا بإعلان استقلال شبه الجزيرة على خلفية تغيير السلطة في أوكرانيا.

وفي 16 من الشهر نفسه، أجري في المنطقة استفتاء شعبي شارك فيه 80% من سكان شبه الجزيرة، وصوت أكثر من 95% منهم لصالح انضمام القرم إلى أراضي الاتحاد الروسي، ودخلت في قوامه رسميا في 18 مارس، ما أثار توترا كبيرا في العلاقات بين الغرب وروسيا.

واعتبرت الدول الغربية منذ البداية عودة القرم إلى الحضن الروسي أمرا غير شرعي يتناقض مع القانون الدولي، وفرضت عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا على خلفية هذه القضية.

المصدر: وكالات