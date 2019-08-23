نتنياهو يعلق على مقتل مستوطنة غرب رام الله

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة على التفجير الذي أدى إلى مقتل مجندة وجرح مستوطنين غرب رام الله، مهددا بتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

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وقال نتنياهو:"سنواصل تعميق الاستيطان، وسنعمق جذورنا وسنضرب أعداءنا".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "الأجهزة الأمنية تلاحق الآن الإرهابيين"، وقال إن "ذراع إسرائيل الطويلة تصل إلى أولئك الذين يريدون أن يقتلونا وتحاسبهم".

وقتلت المجندة الإسرائيلية اليوم في تفجير عبوة يدوية الصنع، قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله، وأصيب والدها وشقيقها بجروح بالغة.

المصدر: وكالات