مقتل شخصين حرقا وأكثر من ألف دجاجة في بانكوك
Reuters Damir Sagolj
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تسبب حادث مرور في ضواحي العاصمة التايلندية بانكوك في مقتل شخصين حرقا وأكثر من ألف دجاجة، إثر اصطدام شاحنتين.
وذكرت صحيفة "Nation" المحلية أن الحادث وقع الليلة الماضية وتمثل في اصطدام شاحنة كانت تسير بسرعة بعربة نقل أخرى كانت متوقفة عند الإشارة الضوئية وعلى متنها أقفاص بداخلها الدجاج.
وتسبب الاصطدام باندلاع النيران في الشاحنتين ما أدى إلى مقتل سائق وشخص آخر في غرفة القيادة، بسبب النيران، وكذلك أكثر من ألف دجاجة.
المصدر: نوفوستي
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