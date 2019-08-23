البيت الأبيض: انضمام روسيا مجددا إلى G7 مرتبط باهتمامها بالعودة إلى المجموعة

كشف متحدث باسم البيت الأبيض أن مسألة إعادة انضمام روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى (G7 ) قابلة للنقاش إذا أبدت موسكو اهتمامها بالعودة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية أمس الخميس عن المتحدث الأمريكي قوله إن فرنسا هي من أثار مسألة إمكانية عودة روسيا إلى المجموعة الدولية، وتابع: "لذلك يمكن طرح هذه المسألة للنقاش، لكنهم لا يزالون يسمعون أن روسيا نفسها لم تطلب العودة، ولذلك يجب أن يحدث ذلك أولا".

واستبعد المتحدث أن يصوت زعماء مجموعة (G7) على إعادة توسيع المجموعة لتصبح (G8)، "لأن G7 تتخذ قراراتها على أساس التوافق التام، غير أنهم سيناقشون الموضوع أثناء القمة" التي تنطلق غدا في مدينة بياريتس الفرنسية.

وسبق أن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لمقترح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة روسيا لقمة مجموعة الدول السبع الكبرى المقبلة المقرر تنظيمها عام 2020 بالولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تناقش هذه المسألة في قمة بياريتس.

من جانبهم، أعرب رئيسا وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، وكندا، جاستين ترودو، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن معارضتهم للعودة إلى صيغة مجموعة الثماني بمشاركة روسيا.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعتبر جميع الاتصالات مع دول G7 مفيدة ولا تستبعد العودة إلى المجموعة الدولية، لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أوضح أن ذلك ليس غاية بحد ذاتها.

المصدر: نوفوستي + وكالات