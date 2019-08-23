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بكين تجدد رفضها القاطع لنشر صواريخ أمريكية في آسيا والمحيط الهادئ

أخبار العالم

بكين تجدد رفضها القاطع لنشر صواريخ أمريكية في آسيا والمحيط الهادئ
Reuters Latonja Martin/U.S. Navy
صورة أرشيفية
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أعربت الصين عن رفضها القاطع لمحاولات الولايات المتحدة نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، في اجتماع لمجلس الأمن، إن "الصين تعارض بشكل قاطع محاولات الولايات المتحدة الأمريكية نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من إظهار ضبط النفس والحكمة في هذه المسألة".

وكانت بكين قد هددت في وقت سابق باتخاذ إجراءات مضادة إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .

وقال المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الصينية، فو كونغ، الثلاثاء الماضي: "أريد أن أوضح بشكل لا لبس فيه، أن الصين لن تقف مكتوفة اليدين. سنضطر لاتخاذ إجراءات مضادة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخها الأرضية متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم".

المصدر: نوفوستي

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