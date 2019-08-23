قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، رضا تنكسيري، إن طهران والدول السبع جنوب الخليج هي المسؤولة عن ضمان أمن مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان من خلال تشكيل تحالف 7+1.

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وأضاف تنكسيري اليوم الجمعة: "نرصد القوات الأجنبية في المنطقة بشكل دائم، ومستعدون بالكامل لمواجهة أي تهديد محتمل"، مشيرا إلى أن "القوات الأجنبية لن تجلب الأمن، وعلينا ضمان الأمن بالتعاون مع دول المنطقة".

وأكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري على أن "منظومات المراقبة لدينا ترصد القوات الأجنبية في مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان".

وقال: "قواتنا العسكرية مستعدة لأي مواجهة محتملة وسنقضي على أي تهديد في مصدره".

وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة مؤخرا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبعض القوى الغربية من جهة أخرى، في الوقت الذي تبرز فيه الأهمية الحقيقية لمضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي يعبر منه نحو خُمس كميات النفط المصدرة عالميا.

المصدر: RT