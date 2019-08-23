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قنصلية كندا في هونغ كونغ تعلق سفر موظفيها إلى البر الصيني

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قنصلية كندا في هونغ كونغ تعلق سفر موظفيها إلى البر الصيني
Reuters
سايمون تشنغ الموظف بالقنصلية البريطانية في هونغ كونغ
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قالت القنصلية الكندية في هونغ كونغ إنها قررت منع موظفيها المحليين من السفر إلى البر الرئيسي الصيني، وذلك بعد أيام من تأكيد أنباء اعتقال موظف بالقنصلية البريطانية في الصين.

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ولم تذكر القنصلية الكندية اليوم الجمعة سببا للقيود المتعلقة بالسفر.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء اعتقال سايمون تشنغ الموظف بالقنصلية البريطانية بهونغ كونغ في مدينة شنتشن الحدودية المتاخمة لهونغ كونغ، بتهمة مخالفة القانون.

يذكر أن العلاقة بين البلدين شهدت مؤخرا بعض التوترات على خلفية اعتقال كندا، منغ وانزو، المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية لتكنولوجيا الاتصالات، بناء على طلب من السلطات الأمريكية، لترد الصين في نهاية عام 2018، باعتقال الدبلوماسي الكندي السابق، مايكل كورفيغ، ومواطنه الخبير الاستشاري، مايكل سبافور.

المصدر: رويترز

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