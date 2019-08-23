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بومبيو يذكّر كندا بضرورة زيادة إنفاقها العسكري في الناتو

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بومبيو يذكّر كندا بضرورة زيادة إنفاقها العسكري في الناتو
Reuters Chris Wattie
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ووزير الخارجية الأمريكي مايك مومبيو
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لرئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، على ضرورة تنفيذ كندا التزاماتها المالية في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إن بومبيو أجرى خلال زيارته أمس الخميس إلى كندا محادثات مع ترودو، تطرق خلالها إلى المعاهدة الجديدة للتجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلوم حلفائه في الناتو باستمرار ويطالبهم بزيادة إنفاقهم العسكري في إطار حلف الناتو.

المصدر: نوفوستي

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