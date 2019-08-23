بيونغ يانغ تحذر واشنطن وتؤكد استعدادها لكل الخيارات

حذرت بيونغ يانغ واشنطن من الاستمرار في فرض العقوبات، مؤكدة استعدادها في آن واحد للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزير الخارجية، ري يونغ هو، اليوم الجمعة تحذيره لواشنطن من‭‭ ‬‬الحسابات الخاطئة المتمثلة في استمرار فرض العقوبات.

واتهم الوزير الكوري الشمالي أيضا نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، بإلقاء "ظلال قاتمة" على المحادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية قائلا إن بومبيو يولي طموحاته السياسية أهمية على حساب السياسة الخارجية الحالية لبلاده.

هذا وقد حملت كوريا الشمالية الولايات المتحدة في وقت سابق، مسؤولية تفاقم الوضع السياسي في شبه الجزيرة الكورية، موضحة أن انتهاج واشنطن سياسة عدائية تدفعها لاتخاذ تدابير دفاعية لمواجهة التهديدات.

المصدر: رويترز