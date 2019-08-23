مسؤول أمريكي: عرض "باتريوت" الذي قدمناه لتركيا انتهى

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن عرض واشنطن بيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعية لتركيا "رفع من الطاولة"، بعد قرار أنقرة شراء منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية.

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وقال مسؤول الخارجية الأمريكية يوم الخميس، إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا مرارا بأن عرض البيع سينتهي إذا مضت قدما في شراء الصواريخ الروسية.

وأضاف المسؤول، "أبلغنا تركيا دائما أن أحدث عرض لنا بشأن باتريوت سيزال من الطاولة إذا تلقت شحنة منظومة "إس-400". عرض باتريوت الذي قدمناه انتهى".

من جهته امتنع متحدث من شركة ريثيون المصنعة لنظام صواريخ باتريوت، عن التعليق قائلا إنها مسألة حكومية.

ويحتدم الخلاف بين أنقرة وواشنطن منذ سنوات بشأن اهتمام تركيا بمنظومة "إس-400" الروسية التي يقول مسؤولون أمريكيون ومن حلف شمال الأطلسي إنها ليست متوافقة مع المنظومة الدفاعية للحلف وتشكل تهديدا لمقاتلات "إف-35" الشبح التي تنتجها لوكهيد مارتن وتستخدمها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لها.

وبدأت الولايات المتحدة عملية رفع تركيا من برنامج تصنيع المقاتلات المذكورة في أبريل الماضي بعدما قالت أنقرة إنها لن تتراجع عن شراء منظومة "إس-400". وزادت حدة التوتر في يوليو، عندما تلقت تركيا الشحنة الأولى من منظومة الصواريخ الروسية.

وحذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات على تركيا بالإضافة إلى رفعها من برنامج إنتاج الطائرة "إف-35"، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

المصدر: رويترز