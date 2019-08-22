 
مباشر
عاجل
الحشد الشعبي العراقي يعلن استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق أحد مقراته قرب بغداد

العشرات من "ضحايا الاعتداءات الجنسية" يقاضون مدرسة يهودية في نيويورك

أخبار العالم

العشرات من
Reuters RZ/LA//NAD/
مدرسة يهودية (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mapw

رفع 38 رجلا دعوى مدنية ضد مدرسة جامعة يشيفا الثانوية بنيويورك، على خلفية اتهامات بتعرضهم لاعتداءات جنسية من قبل معلم ومدير بالمدرسة، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

إقرأ المزيد
اتهام مسؤول إسرائيلي بدعم مديرة مدرسة متورطة بـ74 اعتداء جنسيا
اتهام مسؤول إسرائيلي بدعم مديرة مدرسة متورطة بـ74 اعتداء جنسيا

ويقول رافعو الدعوى إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية في الوقت الذي تستر فيه مسؤولو المدرسة على هذه الوقائع.

ويسعى المدعون إلى الحصول على تعويضات قدرها 680 مليون دولار، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت قضية اعتداءات جنسية ضد نفس المدرسة أسقطت من قبل محكمة بنيويورك سنة 2014، بسبب قانون التقادم وانتهاء المهلة القانونية للنظر في الأحداث، غير أن قانونا خاصا بالاعتداءات الجنسية تم تبنيه حديثا أتاح فرصة رفع الدعوى من جديد.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رئيس البرلمان ورئيسة الوزراء.. ظهور لافت للأطفال بصحبة سياسيي نيوزلندا