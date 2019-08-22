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النرويج: ندرس كيفية الرد على مقترح أمريكي بشأن البعثة البحرية في الخليج

أخبار العالم

النرويج: ندرس كيفية الرد على مقترح أمريكي بشأن البعثة البحرية في الخليج
Reuters
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أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية، إينه إريكسن سوريدي، أن أوسلو لا تزال تدرس كيفية الرد على مقترح أمريكي بشأن تشكيل بعثة بحرية دولية لتأمين الملاحة في الخليج.

وذكرت سوريدي، أثناء مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الخميس، مع نظيرها الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الحكومة النرويجية تدرس "حزمة إجراءات مختلفة" للرد على المبادرة الأمريكية، متعهدة بأن أوسلو ستقيم الوضع في الخليج اعتمادا على المعلومات التي جمعتها.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى النرويج، حيث التقى عددا من كبار المسؤولين، بمن فيهم نظيرته سوريدي ورئيسة الوزراء، إرنا سولبيرغ.

وتأتي المبادرة الأمريكية في ظل تصعيد التوتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي. وحتى الآن، أعلنت ثلاث دول (بريطانيا وأستراليا والبحرين)، عن انضمامها إلى البعثة بقيادة الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز + إرنا

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