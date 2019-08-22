أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر على حسابه في "تويتر" تصريح للإعلامي المثير للجدل، واين ألين روت، الذي لقبه فيه بـ"ملك إسرائيل".

إقرأ المزيد

ووصف روت المعروف بترويجه لنظرية المؤامرة في تصريحاته المختلفة ترامب بأنه "أعظم رئيس ليس بالنسبة لأمريكا فقط، بل ولليهود ولإسرائيل، في تاريخ البشرية"، مضيفا: "اليهود في إسرائيل يحبونه وكأنه ملك إسرائيل. يحبونه كما لو كان المجيء الثاني للرب".

وانتقد الإعلامي روت اليهود الأمريكيين لمواقفهم الأخيرة المنددة بتصريحات ترامب المنتقدة للحزب الديمقراطي، مشددا على أن الرئيس يعمل من أجل "جميع اليهود والسود والمثليين وأي واحد"، وتابع: "من المهم أنه جيد لكل من يريد العمل في أمريكا".

“Thank you to Wayne Allyn Root for the very nice words. “President Trump is the greatest President for Jews and for Israel in the history of the world, not just America, he is the best President for Israel in the history of the world...and the Jewish people in Israel love him.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

وجدد ترامب أمس الخميس على حسابه في "تويتر" شكره لروت على "كلامه اللطيف"، ثم جدد هجومه على المشرعة الديمقراطية المسلمة من أصول فلسطينية في مجلس النواب، رشيدة طليب.

وقال ترامب: "النائبة طليب تريد تقليص المساعدات إلى إسرائيل. هل هذا هو الوجه الجديد للحزب الديمقراطي؟"، ثم اتهم مرة أخرى طليب وزميلاتها الديمقراطيات الثلاث في مجلس النواب، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، بـ"كره اليهود وإسرائيل".

Rep Tlaib wants to cut off aid to Israel. This is the new face the of Democrat Party? Read the AOC PLUS 3 statements on their hatred of Jews and Israel. Check out Rep. Omar (the great people of Minnesota won’t stand for this). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

وجاء ذلك بعد تصريح مثير للجدل جديد جاء على لسان ترامب يوم الثلاثاء، اتهم فيه اليهود الأمريكيين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات المقبلة لصالح المرشحين الديمقراطيين بـ"النقص التام في المعرفة وعدم الولاء الكبير للولايات المتحدة".

وسبق أن هاجم ترامب المشرعات الديمقراطيات بسلسلة تصريحات اعتبرها كثيرون عنصرية، إذ ركز على أصولهن الأجنبية ودعاهن إلى "العودة لبلدانهن"، ثم نصح الحكومة الإسرائيلية بعدم السماح للنائبتين إلهان عمر ورشيدة طليب بزيارتها والضفة الغربية المحتلة، واستجابت تل أبيب لهذه النصيحة.

المصدر: RT