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ترامب يعيد نشر تصريح إعلامي يلقبه بـ"ملك إسرائيل"!

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ترامب يعيد نشر تصريح إعلامي يلقبه بـ
Reuters Joshua Roberts REUTERS 3
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أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر على حسابه في "تويتر" تصريح للإعلامي المثير للجدل، واين ألين روت، الذي لقبه فيه بـ"ملك إسرائيل".

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ووصف روت المعروف بترويجه لنظرية المؤامرة في تصريحاته المختلفة ترامب بأنه "أعظم رئيس ليس بالنسبة لأمريكا فقط، بل ولليهود ولإسرائيل، في تاريخ البشرية"، مضيفا: "اليهود في إسرائيل يحبونه وكأنه ملك إسرائيل. يحبونه كما لو كان المجيء الثاني للرب".

وانتقد الإعلامي روت اليهود الأمريكيين لمواقفهم الأخيرة المنددة بتصريحات ترامب المنتقدة للحزب الديمقراطي، مشددا على أن الرئيس يعمل من أجل "جميع اليهود والسود والمثليين وأي واحد"، وتابع: "من المهم أنه جيد لكل من يريد العمل في أمريكا".

وجدد ترامب أمس الخميس على حسابه في "تويتر" شكره لروت على "كلامه اللطيف"، ثم جدد هجومه على المشرعة الديمقراطية المسلمة من أصول فلسطينية في مجلس النواب، رشيدة طليب.

وقال ترامب: "النائبة طليب تريد تقليص المساعدات إلى إسرائيل. هل هذا هو الوجه الجديد للحزب الديمقراطي؟"، ثم اتهم مرة أخرى طليب وزميلاتها الديمقراطيات الثلاث في مجلس النواب، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، بـ"كره اليهود وإسرائيل".

وجاء ذلك بعد تصريح مثير للجدل جديد جاء على لسان ترامب يوم الثلاثاء، اتهم فيه اليهود الأمريكيين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات المقبلة لصالح المرشحين الديمقراطيين بـ"النقص التام في المعرفة وعدم الولاء الكبير للولايات المتحدة".

وسبق أن هاجم ترامب المشرعات الديمقراطيات بسلسلة تصريحات اعتبرها كثيرون عنصرية، إذ ركز على أصولهن الأجنبية ودعاهن إلى "العودة لبلدانهن"، ثم نصح الحكومة الإسرائيلية بعدم السماح للنائبتين إلهان عمر ورشيدة طليب بزيارتها والضفة الغربية المحتلة، واستجابت تل أبيب لهذه النصيحة.

المصدر: RT

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