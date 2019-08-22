الخارجية اليابانية تؤيد رفع دور روسيا في المجال الدولي

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو تؤيد مشاركة روسية أكثر نشاطا في حل القضايا الدولية.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع بوزارة الخارجية اليابانية تعليقه على فكرة دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة مجموعة السبع "G7" العام القادم: "لكي تلعب روسيا دورا بناء في حل القضايا الدولية، يجب علينا إجراء حوار معها وجذبها إليه، وهذا هو الموقف الرئيس لبلادنا. وسنواصل مناقشة هذه المسألة مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع".

من جانبه، أعلن مصدر آخر في الخارجية اليابانية رفض ذكر اسمه ومنصبه، أنه "من الضروري جذب روسيا إلى المشاركة في حل المسائل الدولية الهامة، إذ أنها تلعب دورا هاما أيضا في حياة المجتمع الدولي". وأضاف أنه يجب على اليابان أن تنسق مسألة توسيع العضوية في المجموعة مع الدول الأخرى بشكل وثيق.

ولم تجب الخارجية اليابانية رسميا حتى الآن عن السؤال حول استعدادها لدعم دعوة روسيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع العام المقبل.

ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سابقا على اقتراح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لدعوة روسيا للمشاركة في قمة مجموعة "G7" التي ستعقد في الولايات المتحدة عام 2020. ومن المتوقع أن يطرح ترامب هذه المسألة في لقاء المجموعة في مدينة بياريتز بفرنسا.

المصدر: نوفوستي