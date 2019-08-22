السفارة الأمريكية تنفي توجيه تحذير لمواطنيها في تركيا

نفت السفارة الأمريكية في أنقرة ادعاءات تتحدث عن نشرها رسالة تحذير طارئة لرعاياها في تركيا.

ونشرت السفارة بيانا، اليوم الخميس، ردا على شائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الخصوص.

وأشار البيان إلى أن الشائعات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول نشر رسالة حالة طارئة للمواطنين الأمريكيين في تركيا، "لا تمت للحقيقة بصلة".

وقالت السفارة إن الرسائل والتحذيرات المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين تُنشر أمام الرأي العام.

وأكدت أنه منذ مارس الماضي، لم ينشر أي تحذير مشابه من الطرف الأمريكي.

We’ve seen rumors on social media about an emergency message to U.S. citizens in Turkey. This is disinformation. All messages and alerts for American citizens are also shared with the public at https://t.co/EEEc66iSle. No alerts have been issued since March. #medialiteracy — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 22 августа 2019 г.

المصدر: "الأناضول"