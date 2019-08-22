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السفارة الأمريكية تنفي توجيه تحذير لمواطنيها في تركيا

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السفارة الأمريكية تنفي توجيه تحذير لمواطنيها في تركيا
Reuters / Umit Bektas
السفارة الأمريكية في أنقرة
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نفت السفارة الأمريكية في أنقرة ادعاءات تتحدث عن نشرها رسالة تحذير طارئة لرعاياها في تركيا.

ونشرت السفارة بيانا، اليوم الخميس، ردا على شائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الخصوص.

وأشار البيان إلى أن الشائعات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول نشر رسالة حالة طارئة للمواطنين الأمريكيين في تركيا، "لا تمت للحقيقة بصلة".

وقالت السفارة إن الرسائل والتحذيرات المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين تُنشر أمام الرأي العام.

وأكدت أنه منذ مارس الماضي، لم ينشر أي تحذير مشابه من الطرف الأمريكي.

المصدر: "الأناضول"

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