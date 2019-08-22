البنتاغون يلغي برنامجا صاروخيا بقيمة مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إلغاء برنامج بقيمة مليار دولار لتطوير منظومة صواريخ باليستية اعتراضية، بسبب "مشاكل في التصميم".

وقالت الوزارة إنها ستسعى إلى طرح عروض لنسخة جديدة من المنظومة التي تدعى "ريديزايند كيل فيكل" (آر كي في)، وتقود برنامجها شركة "بوينغ".

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وصرح مايكل غريفين، مسؤول أبحاث وهندسة الدفاع أن "إنهاء البرنامج كان قرارا مسؤولا". وأضاف أن "تطوير البرامج يواجه مشاكل أحيانا. وبعد دراسة دقيقة، قررنا أن الطريق الذي ننتهجه لن يكون مثمرا، ولذلك لن نكمله".

وتابع: "سنستفيد من الأبحاث والتجارب التي أجريت قبل نهاية البرنامج في تطوير الجيل المقبل من الصواريخ المعترضة والذي سيشمل عربة القتل".

وكان من المقرر أن تعمل المنظومة الأرضية التي يعني اسمها "عربة القتل المعاد تصميمها"، بإطلاق "عربة قاتلة" من صاروخ معترض للدفاع عن الولايات المتحدة في مواجهة أي هجمات بصواريخ باليستية طويلة الأمد.

إلا أن البرنامج عانى من انتكاسات على مدى سنوات. ففي ديسمبر 2018، خلصت وكالة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع إلى أن "مكونات حساسة معينة" لم تطابق متطلبات فنية، بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل روبرت كارفر.

المصدر: أ ف ب