كشف عضو في لجنة رئاسة البرلمان الإيراني عن اعتقال نائبين ونقلهما إلى سجن إيفين، بعد عجزهما عن دفع كفالة بمبلغ 435 ألف دولار لكل منهما، حسب ما ذكرته وكالة أنباء إيسنا.

ويأتي نبأ اعتقال النائبين ضمن حملة اعتقالات في أكبر الشركات المصنعة للسيارات "إيران خودرو"، والتي طالت مدیر الشركة، هاشم يكة زارع، بعد ساعات من إقالته من منصبه الاثنین الماضي، وسط اتهامات بالفساد المالي والإداري.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نبأ اعتقال نائبين في البرلمان هما محمد عزيزي النائب عن مدينة أبهر، وفريدون أحمدي النائب عن مدينة زنجان، بتهمة زعزعة سوق السيارات في إيران.

ونقلت وسائل إعلام غير رسمية عن عضو في لجنة رئاسة البرلمان، رفض الكشف عن اسمه، أنه تم بالفعل اعتقال النائبين ونقلا إلى سجن إيفين سيئ الصيت في طهران، فيما قال محمد جواد جمالي، عضو لجنة متابعة سلوك النواب في البرلمان، إنه لم تصل اللجنة أي مذكرة من السلطات القضائية بشأن الاعتقال، فيما أكد نواب أنهم حاولوا الاتصال بالنائبين من دون أن يتلقوا أي رد.

المصدر: RT