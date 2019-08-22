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السجن المشدد لحفيد وزير إفريقي سابق بسبب السرقة في روسيا

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السجن المشدد لحفيد وزير إفريقي سابق بسبب السرقة في روسيا
ria.ru/20190822/1557780328.html
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أصدرت محكمة في مدينة بطرسبورغ الروسية حكما يقضي بسجن حفيد وزيرة داخلية مالي السابق سنتين و7 أشهر بعد إدانته بجريمة سرقة.

وقد سرق نيكيتا باغايوكو أغراضا شخصية لمجموعة من الممثلين أثناء التصوير.

وقُدرت قيمة الأغراض، التي تمت سرقتها بـ2 مليون روبل (أكثر من 30 ألف دولار)، وقد اعترف باغايوكو بالجريمة المنسوبة إليه.

المصدر: نوفوستي

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