السجن المشدد لحفيد وزير إفريقي سابق بسبب السرقة في روسيا
ria.ru/20190822/1557780328.html
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mans
أصدرت محكمة في مدينة بطرسبورغ الروسية حكما يقضي بسجن حفيد وزيرة داخلية مالي السابق سنتين و7 أشهر بعد إدانته بجريمة سرقة.
وقد سرق نيكيتا باغايوكو أغراضا شخصية لمجموعة من الممثلين أثناء التصوير.
وقُدرت قيمة الأغراض، التي تمت سرقتها بـ2 مليون روبل (أكثر من 30 ألف دولار)، وقد اعترف باغايوكو بالجريمة المنسوبة إليه.
المصدر: نوفوستي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)