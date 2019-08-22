أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، متحدثا من النرويج، أن إيران لن تبدأ حربا في الخليج، لكنها ستدافع عن نفسها.

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وقال ظريف في المعهد النرويجي للشؤون الدولية: "هل سيكون هناك حرب في الخليج؟، ما أستطيع أن أؤكده أن إيران لن تبدأ الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا".

وحذر ظريف أمس الأربعاء، الولايات المتحدة من أن طهران قد تتصرف بشكل "غير متوقع" أيضا، ردا على سياسة واشنطن غير المتوقعة برئاسة دونالد ترامب، وقال في كلمة ألقاها في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "إن عدم القدرة على التنبؤ المتبادل سيؤدي إلى فوضى".

وأضاف ظريف أنه "لا يمكن لدول الخليج أن تؤمن الاستقرار في المنطقة عبر شراء أسلحة الغرب بمليارات الدولارات. الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، مهما بلغ حجمه، لا يمكن أن يمنع انعدام الأمن فيها".

وكان ظريف بدأ جولة مطلع الأسبوع شملت 3 دول اسكندنافية، استهلها من فنلندا، فالسويد، وختمها في النرويج محطته الثالثة والأخيرة.

المصدر: "رويترز"