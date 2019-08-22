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أذربيجان تكشف سبب تحطم مقاتلتها الشهر الماضي فوق بحر البلطيق

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أذربيجان تكشف سبب تحطم مقاتلتها الشهر الماضي فوق بحر البلطيق
Reuters Tobias Schwarz
شواطئ بحر قزوين
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، أن سبب تحطم المقاتلة "ميغ-29" التي سقطت في يوليو الماضي، هو اصطدامها بسرب طيور فوق بحر قزوين.

وأوضحت وزارة الدفاع أن دراسة الصندوق الأسود أظهرت أن المقاتلة اصطدمت بجسم خارجي، مرجحة أن يكون سرب طيور أو طير دخل في محركها.

وقالت الوزارة إن خبراء اشرفوا على تحليل ودراسة معطيات الصندوق الأسود، الذي كشف أن اصطدام الطائرة بجسم خارجي تسبب في إصابة الطيار بجروح، حالت دون محاولته تجنب الكارثة.

وكانت أذربيجان قد أعلنت في الرابع والعشرين من يوليو الماضي عن تحطم مقاتلة من نوع "ميغ-29" أثناء مهمة تدريب ليلية.

المصدر: نوفوستي

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