أفادت صحيفة "New Zealand Herald" بنية نيوزيلندا الاتصال بحكومة أوكرانيا التي يباع في أراضيها النص الكامل لـ"بيان" برينتون تارانت المتهم بقتل 50 شخصا بمسجدي مدينة كرايست تشيرتش.

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ونقلت الصحيفة عن تصريح رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أفادت فيه أن "النازيين الجدد يبيعون النص الكامل لهذه الوثيقة المتكونة من 87 صفحة مقابل 4 دولارات باستخدام موقع إلكتروني مع ميسنجر مشفر".

وقالت: "دعوت، بلا أي شكوك، وزارة خارجيتي للاتصال (مع أوكرانيا)".

ووصفت أرديرن واقعة بيع هذه الوثيقة في أوكرانيا بأنها "مثير للاشمئزاز"، مضيفة في الوقت ذاته أن بلادها لا يمكنها الإشراف إلا على ما يحدث داخل أراضيها.

ووقع في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا في منتصف مارس الماضي حادث إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين. ووصفت جاسيندا أرديرن آنذاك هذا الحادث بأنه "عمل إرهابي". وتم توجيه اتهامات رسمية بتنفيذ هذه المجزرة إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) المسجون حاليا في نيوزيلندا.

المصدر: نوفوستي