ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن حيث تشارك هناك في صياغة السياسة العالمية.

وجاء تصريح زاخاروفا تعليقا على قول زيلينسكي إن عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار (G7) والمشاركة في أعمالها مرتبط بحل مسألة شبه جزيرة القرم.

وأضاف الرئيس الأوكراني على صفحته بموقع "فيسبوك" أن تعليق مشاركة روسيا في مجموعة الثمانية لم يغير شيئا، وأن إعادة القرم إلى أوكرانيا ووقف الأعمال القتالية في دونباس وإطلاق سراح السجناء الأوكرانيين "سيكون إشارة جدية وحقيقية للعالم إلى أن روسيا مستعدة لأخذ مكانها من جديد في أجندة الدبلوماسية الرفيعة".

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على هذه التصريحات قائلة إن "الدبلوماسية الرفيعة، إذا كانت تعني المنصات الدولية فإن أرفعها مجلس الأمن، وروسيا عضو دائم فيه وتشارك هناك في صياغة السياسة العالمية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن مجلس الأمن يدعم اتفاقات مينسك حول دونباس، حيث بدأت السلطات الأوكرانية، في أبريل 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك "الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد، في جنوب شرق أوكرانيا، بعد الإطاحة بحكم الرئيس، فيكتور يانوكوفيتش.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد خلف النزاع المسلح في دونباس نحو 13 ألف قتيل.

المصدر: نوفوستي