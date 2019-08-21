في أول زيارة خارجية له بصفته الجديدة.. جونسون يبحث "بريكست" مع ميركل

تصدر موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مباحثات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال أول زيارة خارجية له بصفته الجديدة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع جونسون في برلين، اليوم الأربعاء، أعربت ميركل عن أسف ألمانيا لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد. وقالت إنها سترحب بانسحاب بريطانيا "إن تم على أساس الاتفاق"، مؤكدة في الوقت ذاته استعداد ألمانيا لمختلف السيناريوهات.

من جانبه، ربط جونسون إحراز تقدم في المفاوضات بشأن شروط "بريكست" بحل مسألة الحدود والجمارك في إيرلندا.

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وانتقد جونسون الصيغة الحالية للاتفاق في هذا الصدد، مؤكدا في الوقت نفسه رغبة بريطانيا في الانسحاب من الاتحاد مع التوصل إلى الاتفاق.

وأكد جونسون أن ميركل أمهلته 30 يوما لتقديم مقترح بديل بشأن النظام الحدودي والجمركي في إيرلندا.

يذكر أن البرلمان البريطاني رفض الاتفاق بشأن شروط "بريكست"، والذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي، فيما رفض الاتحاد الأوروبي إعادة مناقشة شروط الاتفاق.

من جانبه، لا يزال بوريس جونسون، الذي تولى رئاسة الحكومة البريطانية الشهر الماضي، يسعى إلى عقد صفقة جديدة مع بروكسل.

المصدر: وكالات