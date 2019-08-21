ترامب يتوقع عقد اجتماعات مثمرة في قمة "G7" في فرنسا

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هاتفيا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل مكارون، التحضيرات لقمة السبع الكبار "G7" المزمع عقدها في فرنسا.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض عقب المكالمة: "ناقش الرئيس دونالد ترامب عبر الهاتف مع الرئيس إيمانويل ماكرون أمس (20 أغسطس) قمة مجموعة السبع القادمة".

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وأضاف البيان: "الرئيس الأمريكي يتطلع إلى المشاركة في اجتماعات مثمرة مع قادة العالم في القمة التي ستعقد في الأيام المقبلة".

وستعقد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز جنوب غربي فرنسا، في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

المصدر: تاس