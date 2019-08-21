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طهران تتعهد بفعل كل ما في وسعها لتأجيل إعدام إيراني سويدي الجنسية

أخبار العالم

طهران تتعهد بفعل كل ما في وسعها لتأجيل إعدام إيراني سويدي الجنسية
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تظاهرة للمطالبة بالإفراج عن أحمد رضا- بروكسل 2018
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وعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن طهران "ستفعل كل ما في وسعها" للنظر في إمكانية تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العالم السويدي الإيراني، أحمد رضا جليلي.

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وأضاف ظريف اليوم الأربعاء، ردا على أسئلة الصحافيين في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، إن إيران "تنطلق من قاعدة إنسانية لتأجيل الإعدام، لكن جليلي متهم بعدد من الجرائم، ومدان بها".

وجليلي هو طبيب ومحاضر في جامعة كارولينسكا في العاصمة السويدية، وألقي القبض عليه في أبريل 2016، وأدين بالتجسس، بعد ثبوت نقله معلومات إلى إسرائيل لمساعدتها على اغتيال العديد من كبار العلماء النوويين الإيرانيين.

المصدر: "رويترز"

 

 

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