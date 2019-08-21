حث النائب الأوكراني نيستور شوفريتش رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي على الكف عن الخوف من التحدث وجها لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال شوفريتش في بيان تلاه على الهواء مباشرة عبر أثير قناة NewsOne إن محادثات زيلينسكي مع الرئيس الروسي يجب أن تسبق الاجتماع المزمع لـ"مجموعة النورماندي".

ورأى أنه من المناسب عقد اجتماع قادة الدول الأربع، فقط إذا نجح زيلينسكي وبوتين في التوصل إلى اتفاق ما.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر أنه سيتعين على رئيس أوكرانيا مقابلة ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد قبل الاجتماع المزمع لـ"مجموعة النورماندي".

وقال: "اليوم يتوقع الجميع من زيلينسكي إجراء مفاوضات مباشرة مع بوتين" مذكّرا بوعد الرئيس في حملته الانتخابية باستعداد لـ"التحدث حتى مع الشيطان من أجل السلام في أوكرانيا".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق عن مصدر في الإدارة الفرنسية، أن اجتماع قادة الدول الأربع الأعضاء في "مجموعة النورماندي" قد يعقد قبل نهاية عام 2019 ولاحظت أن ممثلي البلدان يجرون مفاوضات مغلقة وسيجتمعون هذا الشهر.

وقال بوتين خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين الماضي، إن المحادثات مع زيلينسكي "تبعث على التفاؤل الحذر" وتعطي الأمل بعقد قمة مجموعة النورماندي.

وفي 6 أغسطس الجاري، دعا زيلينسكي إلى إجراء مفاوضات ضمن رباعية النورماندي في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد قصف طال قرية بافلوبول في منطقة دونيتسك، وأدى لمقتل 4 من مشاة البحرية الأوكرانية.

"مجموعة نورماندي" هي مجموعة دبلوماسية من ممثلي ألمانيا وروسيا وفرنسا وأوكرانيا تم تشكيلها لحل الوضع المتفجر في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وفي فبراير 2015، اتفق قادة الدول الأربع في مينسك على وثيقة تنص من ضمن جملة أمور على وقف إطلاق النار وإقرار مشاريع قوانين تعزز الوضع الخاص لمنطقة النزاع.

المصدر: "لينتا رو"