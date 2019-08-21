بومبيو يحذر من "اضطرابات جديدة" بعد انتهاء حظر الأسلحة على إيران

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعمل على منع إيران من "خلق اضطرابات جديدة" بعد انتهاء حظر السفر الذي تفرضه الأمم المتحدة على قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

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وكذلك نبه المجتمع الدولي يوم الثلاثاء، إلى انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية على طهران في أكتوبر 2020، بالتزامن مع انتهاء حظرها على سفر سليماني.

وحث بومبيو، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في الشرق الأوسط، على مزيد من التعاون في المنطقة بهدف التوصل إلى "فكر جديد لحل المشكلات القديمة"، مشيرا إلى مشاكل منها الصراعان في ليبيا وسوريا والشقاق بين عدد من دول الخليج وقطر.

وقال: "منذ إعلان الولايات المتحدة عزمها تخفيض مشتريات النفط الإيراني إلى الصفر في أبريل، بدأ رجال الدين... حملة ابتزاز دبلوماسي".

وختم: "سيكون أمام المجتمع الدولي كثيرا من الوقت قبل أن تتحرر إيران من القيود لخلق اضطراب جديد، ويقرر ما ينبغي فعله لمنع حدوث ذلك".

المصدر: "رويترز"