بسبب رفضها بيع غرينلاند له.. ترامب يؤجل زيارته إلى الدنمارك

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيارته المقررة مطلع الشهر المقبل إلى الدنمارك بسبب "قلة اهتمام" كوبنهاغن في بيع جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر "تويتر" أمس الثلاثاء: "الدنمارك بلد مميز للغاية وشعبها رائع، لكن استنادا إلى تعليقات لرئيسة الوزراء مته فريدريكسن، مفادها أنها ليست مهتمة بمناقشة شرائنا غرينلاند، سأؤجل اجتماعنا المقرر عقده في أسبوعين لموعد آخر".

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وأضاف: "لقد وفرت رئيسة الوزراء قدرا كبيرا من الجهد والتكاليف على كل من الولايات المتحدة والدنمارك بفضل صراحتها (في التعبير عن موقفها). أشكرها على ذلك وأتطلع إلى إعادة جدولة (الزيارة) لوقت ما في المستقبل!".

وكانت مته فريدريكسن قد قالت بعد تأكيد واشنطن نيتها شراء غرينلاند، أنها لا تستطيع أخذ هذه الفكرة على محمل الجد، وأكدت أن الجزيرة ملك ليس للدنمارك، بل لسكانها، وأنها ليست للبيع.

المصدر: RT