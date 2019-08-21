أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون اليوم، موافقة بلاده على طلب الولايات المتحدة الانضمام إلى تحالف دولي لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من "تهديدات" إيران في مضيق هرمز.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي: "هذا السلوك المزعزع للاستقرار يمثل تهديدا لمصالح أستراليا في المنطقة".

وأضاف: "رأت الحكومة أن من مصلحة أستراليا الوطنية العمل مع شركائنا الدوليين. ستكون مساهمتنا محدودة النطاق ومرتبطة بتوقيت زمني".

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن كانبيرا سترسل فرقاطات وطائرات استطلاع إلى المنطقة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعرب عن "ثقته التامة" بقدرة بلاده على تشكيل تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لهذه الدعوة.

وبعد التوتر بينها وإيران في الخليج، واحتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيراني في جبل طارق، لاقت دعوة الولايات المتحدة لقوة بحرية غربية تؤمن الملاحة الدولية في الخليج، ردود فعل فاترة من حلفاء واشنطن الأوروبيين في الناتو، وخصوصا من ألمانيا التي دعت لإيجاد حلول دبلوماسية للمشاكل في الخليج عوضا عن تشكيل قوة بحرية تفاقم التوتر القائم أصلا في هذه المنطقة.

المصدر:"رويترز"