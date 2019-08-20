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جونسون: على الهند وباكستان تسوية وضع كشمير بشكل ثنائي

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جونسون: على الهند وباكستان تسوية وضع كشمير بشكل ثنائي
Sputnik
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في حديث هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، إنه يجب على الهند وباكستان تسوية الوضع في كشمير "بشكل ثنائي".

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وذكرت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن جونسون أشار إلى ضرورة تسوية الوضع في كشمير بين الهند وباكستان بالحوار.

وأكدت الحكومة البريطانية على "أهمية الشراكة بين الهند وبريطانيا"، داعية الى مزيد من "التجارة والعلاقات الاقتصادية" بين البلدين.

وازداد توتر الوضع بشكل كبير في كشمير الهندية بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم.

المصدر: أ ف ب

 

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