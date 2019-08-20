شهدت وسائل النقل العام في هولندا، لأول مرة على أرض الواقع، تطبيق القانون الخاص بمنع ارتداء النقاب.

وفي التفاصيل، قرر سائق حافلة في مدينة شتاين الهولندية، التصرف وفقا للقانون، ورفض مواصلة القيادة بعد أن دخلت امرأة ترتدي النقاب إلى الحافلة.

وقالت صحيفة "تليغراف"، اليوم الثلاثاء، إن السائق الذي لم تذكر اسمه طلب مرتين من السيدة إظهار وجهها أو مغادرة الحافلة. ولما رفضت المنقبة تلبية طلبه، اتصل بالشرطة. وعقب التحدث مع رجال الشرطة، قررت المرأة، مغادرة الحافلة طوعا.

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وبعد الحادث، انتقدت شركة Arriva المالكة للحافلة، تصرف السائق، وقالت إنه لم يتقيد بشكل كامل بالتعليمات الداخلية للشركة الخاصة بمثل هذه الحالات.

وأضاف مصدر في الشركة: "يمكن للسائق أن يطلب من امرأة تلبس النقاب مغادرة الحافلة، لكنه لا يستطيع تأخير المغادرة إذا رفضت ذلك. هذه القاعدة صالحة حتى لا تتسبب في إزعاج الركاب الآخرين. يجب أن يكون النقل العام متاحا للجميع والسير في الموعد المحدد".

وفي 1 أغسطس الجاري، سرى مفعول القانون الخاص بمنع ارتداء النقاب والملابس المغطية للوجه في المدارس والنقل العام والمستشفيات والهيئات الحكومية، في هولندا. ويشمل المنع كذلك ارتداء الأقنعة، وخوذات الدراجات النارية.

ويفرض القانون على الموظفين الحكوميين وسائقي وسائل النقل العام، أن يطلبوا من المخالفين كشف وجوههم أو مغادرة المبنى أو الحافلة أو الترام أو القطار. وفي حالة الرفض، يجب استدعاء الشرطة التي يجب أن تفرض غرامة على المنتهك قدرها 150 يورو.

المصدر: تاس