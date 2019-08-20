موسكو تحذر واشنطن من أي خطوات متهورة لحصار فنزويلا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة من أي محاولات لفرض الحصار على فنزويلا.

وجاء تصريح ريابكوف في معرض تعليقه للصحفيين على الزيارة التي تجريها ديلسي رودريغيز نائبة رئيس فنزويلا إلى موسكو، والتي من المقرر أن تجتمع فيها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غدا الأربعاء.

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وقال ريابكوف: "سنتناول (مع رودريغز) كافة جوانب الوضع المتعلق بتشديد واشنطن العقوبات غير القانونية وغير الشرعية ومحاولات فرض الحصار (على فنزويلا)"​​​. وأضاف: "نحذر واشنطن من أي خطوات متهورة في هذا الاتجاه".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت أمس الاثنين بأن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاريه، لبحث سبل فرض حصار بحري على فنزويلا بعد فشل خططه لقلب نظام الحكم هناك.

وردا على سؤال عما إذا ستتطرق المحادثات مع رودريغيز إلى زيادة المساعدات الروسية لفنزويلا، قال ريابكوف: "سنناقش قضايا التعاون الاقتصادي، وليس المساعدة الاقتصادية". وأوضح قائلا: "نواصل العمل في سلسلة من المشاريع، وهناك مجالات تبرز فيها فرص جديدة، مثل استخراج الموارد الطبيعية، وبعض المشاريع في مجال صناعة الآلات، كما نواصل العمل المتعلق بتوريد كميات كبيرة الحبوب الروسية إلى فنزويلا".

وتعيشي فنزويلا منذ سنوات أوضاعا اقتصادية صعبة، زادت من حدتها في الأشهر الأخيرة المواجهة السياسية بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة بقيادة رئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها. وأدلت العقوبات التي فرضتها واشنطن على حكومة مادورو، بدلوها في تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في فنزويلا.

المصدر: وكالات