طالبت حكومة كردستان العراق، الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني بالحفاظ على أرواح سكان الإقليم.

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وأعربت الحكومة عن "قلقها من القصف التركي لمحيط جبل قنديل الاثنين الذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين فضلا عن الأضرار المادية"، مطالبة "بعدم استهداف أرواح وممتلكات مواطني الإقليم"، ومؤكدة "تضامنها مع المتضررين".

كما دعت مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى "النظر بعين الاعتبار لظروف مواطني إقليم كردستان واحترام خصوصيتهم، وأن لا يصبحوا سببا في إلحاق الضرر بمواطني الإقليم".

من الجدير ذكره، أن الجيش التركي ينفذ عمليات عسكرية في مناطق حدودية وجبلية داخل إقليم كردستان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وكان مصدر مطلع أفاد بحديث لـRT في وقت سابق بأن القصف الجوي التركي لمواقع حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بات في الآونة الأخيرة أشد من ذي قبل.

وشدد المصدر على خطورة الأوضاع الأمنية في الشريط الحدودي بين إقليم كردستان وتركيا بسبب تواصل القصف الجوي التركي.

وكانت القوات التركية أطلقت في مايو الماضي عملية "المخلب" للقضاء على عناصر "حزب العمال" في منطقة هاكورك شمال العراق، حيث تعلن وزارة الدفاع التركية بين الحين والآخر عن "تحييد" عدد من المسلحين الأكراد.

المصدر: RT+"رووداو"