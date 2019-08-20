الحرس الثوري: إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا"

قال القائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري اليوم الثلاثاء، إن إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (غريس 1).

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وأضاف كوثري أن واشنطن "تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر"، مشيرا إلى أن "أدريان دريا" تتابع مسيرها في المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها".

يتبع..