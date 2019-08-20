 
مباشر

الحرس الثوري: إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا"

أخبار العالم

الحرس الثوري: إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية
Reuters Jon Nazca
الناقلة أدريان دريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma9b

قال القائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري اليوم الثلاثاء، إن إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (غريس 1).

إقرأ المزيد
تحذير أمريكي لليونان بشأن الناقلة الإيرانية
تحذير أمريكي لليونان بشأن الناقلة الإيرانية

وأضاف كوثري أن واشنطن "تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر"، مشيرا إلى أن "أدريان دريا" تتابع مسيرها في المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها".

يتبع.. 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. DJ يقدم عرضه الموسيقي من الفضاء