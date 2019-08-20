قضت محكمة فدرالية في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية بالسجن 30 عاما لتاجر أسلحة أردني يحمل الجنسية الأمريكية، أدين بالتواطؤ في بيع صواريخ أرض-جو لمجموعات مسلحة في ليبيا والشرق الأوسط.

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وأدانت السلطات الأمريكية رامي نجم أسعد غانم بالتفاوض على بيع منظومات صاروخية روسية الصنع، لمجموعة ليبية مسلحة في 2015، كما قال المدعون إن غانم فاوض على دفع الأجور وقام بتنظيم سفر مرتزقة عرض عليهم 50 ألف دولار في حال تمكنوا من إسقاط طائرات تابعة للحكومة الليبية المعترف بها.

ووصف القاضي جيمس أوتيرو خلال إصداره الحكم عملية التهريب التي قام بها غانم بأنها "مرعبة".

وأقر غانم، البالغ 53 عاما بالجرائم المنسوبة إليه خلال محاكمته في نوفمبر الماضي، وقال إنه يمثل أيضا زبائن في إيران وحزب الله في العراق.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الأمريكية تنبهت إلى غانم في العام 2014 بعدما اتصل بأحد مصنعي معدات الدفاع في لوس أنجلوس.

واتصل عملاء سريون من عناصر الأمن الداخلي بغانم في أثينا واتفقوا على "بيعه" أسلحة تتجاوز قيمتها 200 ألف دولار وبينها بنادق قنص ومعدات للرؤية الليلية، "بشكل سري".

من الجدير ذكره، أن غانم اعتقل في اليونان عام 2015 وتم تسليمه للسلطات الأمريكية، وقبل يوم على اعتقاله قال لأحد العملاء السريين إن "الحرب تشعرني بالسعادة".

المصدر: "أ ف ب"