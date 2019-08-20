بكين: الاختبار الصاروخي الأمريكي يكشف نوايا واشنطن الحقيقية

انتقدت بكين اختبار الولايات المتحدة الصاروخي الأخير، معتبرة أن هذه الخطوة تكشف النوايا الحقيقية وراء انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ اليوم الثلاثاء: لم تمض ثلاثة أسابيع على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ، حتى أعلنت عن اختبار صاروخ كان محظورا بموجب المعاهدة. هذا يؤكد تماما الأهداف الحقيقية لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، والمتمثلة في التحرر من أي قيود، والتطوير الحر للصواريخ المتقدمة والرغبة في تحقيق التفوق العسكري".

وحذرت الخارجية الصينية من أن الاختبار الأمريكي سيطلق سباق تسلح جديد وسيؤثر سلبا على الأمن الدولي.

وجاء هذا الموقف تزامنا مع امتعاض موسكو لاختبار الولايات المتحدة صواريخ حظرتها معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة، حيث اعتبرت موسكو أن الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة "اختارت نهج التصعيد العسكري"، بما يؤكد أن واشنطن كانت تخطط لتقويض المعاهدة منذ وقت طويل.

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وكان البنتاغون قد أعلن أمس الاثنين عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كم، وذلك لأول مرة بعد انسحاب واشنطن في 2 أغسطس الحالي من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع موسكو.

المصدر: وكالات