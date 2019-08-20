اعتبرت "حركة المجتمع الديمقراطي في تركيا" قرار عزل 3 رؤساء بلديات بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان، انقلابا سياسيا على الديمقراطية بأسلوب جديد.

وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "احتلال بلديات آمد وماردين ووان، هو ضربة لإرادة الشعوب ".." وانقلاب سياسي فاشي ضد الديمقراطية لكن بأسلوب جديد ضاربا عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية والحقوقية".

وطالب البيان المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته حيال ما يجري، والضغط على تركيا والعمل على إعادة البلديات إلى أصحابها، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت "بإشراف من الحكومة التركية لعدم تحمل نتائج انتخابات البلديات في تركيا وباكور كردستان وفقدانهم لأكبر وأكثر المدن الاستراتيجية، بما يدل على عدم قبولهم بنتائج الانتخابات".

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وأكدت الحركة أن عزل رؤساء البلديات أثبت موقف حكومة حزب العدالة والتنمية "إزاء عملية السلام التي طرحها قائد الشعب الكردي عبد لله أوجلان من خلال رسالته بأن لديه إمكانية الحل الديمقراطي في تركيا، ولكن هم اختاروا الموقف والطريق الأكثر خطورة وهي الحرب على إرادة الشعوب" .

المصدر: "هاوار"