ترامب يسخر من منتقدي عرضه شراء جزيرة غرينلاند بصورة فوتوشوب مزورة

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بطريقته من منتقدي عرضه شراء غرينلاند من الدنمارك وذلك بنشر صورة "فوتوشوب" لفندق يحمل علامة "ترامب" فوق أراضي أكبر جزيرة في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" تضمنت تعليقا مرفقا بصورة تم تعديلها باستخدام برنامج (فوتوشوب): "أعدكم بعدم فعل ذلك لغرينلاند".

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.

وتأتي هذه التغريدة بعد تصريحات لرئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، ورئيس وزراء غرينلاند، كيم كيلسن، قال فيها إن الجزيرة الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي، ليست للبيع، وذلك ردا على تغريدة سابقة لترامب أبدى فيها رغبته في شراء الجزيرة الواقعة بالقطب الشمالي.

وذكر كيلسن خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق: "لا يجب لأحد أن يفرض قراره علينا، يجب أن يتم احترامنا، ويتعين أن تكون مصالحنا دائما في المقدمة".

وأكد ترامب يوم الأحد، اهتمام إدارته بشراء الجزيرة الدنماركية، مما أثار ردود فعل غاضبة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي الدنمارك الشهر المقبل، حيث ينتظر أن يلتقي مع ملكة الدنمارك، مارغريت الثانية.

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وسعت الولايات المتحدة لشراء الجزيرة خلال القرن العشرين، في خطوة قوبلت حينها بالرفض من الدنمارك.

المصدر: وكالات