مختطفو المواطنين الروس في الكاميرون لم يظهروا بعد
Globallookpress Martina Katz
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أعلنت السفارة الروسية لدى الكاميرون عن عدم وجود معلومات عن مختطفي المواطنين الروس في الكاميرون.
وأبلغت السفارة الروسية لدى العاصمة الكاميرونية، ياوندي، مراسل وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن السفارة على اتصال بالسلطات الكاميرونية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة بشأن مختطفي المواطنين الروس".
وتابعت السفارة أن السلطات الكاميرونية تواصل البحث، بينما لا توجد أي معلومات عن مكان تواجد المخطوفين.
ووقع الاختطاف في الأسبوع الماضي خلال هجوم على سفينة الشحن "مارماليتا" بالقرب من ميناء دوالا الكاميروني، حيث هاجم قراصنة نيجيريون سفينة الشحن، واختطفوا 8 من أفراد الطاقم، وبينهم 3 مواطنين روس.
المصدر: تاس
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