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الولايات المتحدة تمدد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية عاما آخر

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الولايات المتحدة تمدد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية عاما آخر
Reuters : KCNA KCNA
ترامب وكيم ومصافحة تاريخية على حدود الكوريتين - أرشيف
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أفاد تقرير صحفي بأن الولايات المتحدة قررت، يوم الاثنين، تمديد حظر سفر مواطنيها لكوريا الشمالية عاما آخر، باستثناء الصحفيين ولغايات إنسانية، بدعوى إمكانية تعرضهم لخطر الاعتقال.

وأعلنت الخارجية الأمريكية عن التمديد، وقالت إن خطر اعتقال أو حبس المواطنين الأمريكين لفترة طويلة في كوريا الشمالية ما زال قائما، وفقا لأسوشيتد برس.

واستثنى القرار الصحفيين والمسافرين لأسباب ذات صلة بالأعمال الإنسانية ولكن يعطى التصريح لسفرة واحدة فقط.

وتم فرض الحظر في سبتمبر عام 2017 على خلفية وفاة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير، والذي تم احتجازه في الشمال لفترة طويلة، وتوفي عقب وصوله إلى الولايات المتحدة وهو في حالة غيبوبة.

وتم تجديد الحظر عام 2018، وسيستمر فرضه في عام 2019 وحتى 31 أغسطس من العام المقبل.

ويعتبر هذا الإجراء استكمالا لتدابير أخرى اتخذتها الولايات المتحدة هذا الشهر، حيث أصدرت قانونا يفرض على حاملي الجنسيات الأخرى التقدم بطلب تأشيرة لدخول أراضيها في حال سبق لهم زيارة كوريا الشمالية في أي وقت اعتبارا من مارس 2011.

وكان يسمح في السابق لمواطني البلاد الحاصلة على تسهيلات للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة ومن ضمنهم كوريا الجنوبية، باستخدام النظام الإلكتروني للحصول على إذن سفر للبلاد.

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يذكر أن العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن أخذت بالتحسن منذ أن عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمتهما التاريخية غير المسبوقة في سنغافورة في يونيو 2018.

بيد أن المفاوضات النووية المتوقفة تسببت في كبح زمام تطور العلاقات الثنائية بشكل عام.

المصدر: وكالة يونهاب

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