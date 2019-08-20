بومبيو: الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية يمنح الحرس الثوري أموالا إضافية لمواصلة "إرهابه"
Reuters Jon Nazca
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن سماح سلطات جبل طارق لناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا-1" ("غريس-1" سابقا) التي كانت محتجزة لديها بالمغادرة، أمر مؤسف.
وقال بومبيو في تصريحات لمحطة "فوكس نيوز" التلفزيونية أمس الاثنين: "من المؤسف أن هذا حدث".
وأضاف أن إيران إذا نجحت في جني الأرباح من شحنة ناقلة النفط، فإن الحرس الثوري سيحصل على "المزيد من الأموال والثروة والموارد لمواصلة حملته الإرهابية".
وكانت واشنطن قد طلبت من جبل طارق الأبقاء على احتجاز السفينة، لكن حكومة هذا الإقليم البريطاني ذي الحكم الذاتي قالت إن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تسمح بذلك.
المصدر: "رويترز"
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