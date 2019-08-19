أكد جاك ليتس، المعروف باسم "الجهادي جاك" أنه لم يتفاجأ بسحب الجنسية البريطانية منه، وذكر أنه لا يعتقد "أن مفهوم الوطن مرهون بورقة".

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وقال جاك في مقابلة مع شبكة "آي.تي.في نيوز" الإخبارية: "حتى أكون صادقا، هذه أمور ليس لها معنى يذكر بالنسبة لي.. لا أعتقد أن الجنسية البريطانية مهمة".

وأضاف: "أشعر دائما بأنني كندي.. والدي كندي.. آمل أن تأخذني كندا من هنا..‭‭‭ ‬‬‬قطعا سأسجن هناك".

من جانبها، أعربت كندا، يوم الأحد، عن استيائها من قرار بريطانيا "بالتنصل من مسؤوليتها" تجاه جاك، بسحب الجنسية منه.

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد سافر جاك من بريطانيا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم "داعش" عام 2014، حين كان عمره 18 عاما، وهو نزيل بأحد السجون لدى القوات الكردية في سوريا منذ عامين بعد إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى تركيا.

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وأصدر القضاء البريطاني، في يوليو الماضي، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ لـ12 شهرا على والدي "الجهادي جاك" المقيمين في مدينة أكسفورد، بسبب محاولتهما تحويل أموال لابنهما لمساعدته في العودة من سوريا.

المصدر: رويترز